Inter, Thohir lancia messaggi: "Mazzarri? Aspettiamo due partite..."

10:23 - Carezze e schiaffi. Thohir si tiene, per il momento, il Mazzarri ma lancia un avvertimento: "Ho fiducia in lui e nel suo lavoro, lo scorso anno avevamo come obiettivo l'Europa e l'abbiamo centrato. Bisogna analizzare in maniera equa il problema dell'allenatore. Vedremo nelle prossime due partite, ma cambiare il proprio tecnico in corsa non è mai una buona soluzione. Vogliamo dargli un'altra opportunità", dice il presidente da Jakarta.

Thohir è ben consapevole che i rumors intorno alla sua Inter sono tanti e potrebbero anche infastire l'ambiente, specialmente dopo una vittoria, come quella di Cesena, che ha ridato, quantomeno, fiducia alla squadra: "Ci sono mille voci su un nuovo allenatore, noi per l'Inter puntiamo al migliore".

Da imprenditore quale è, ET ha anche cercato di fare un paragone costruttivo: "Guardate la Roma, dove era tre anni fa? E in questa stagione è già in grado di competere per lo scudetto. Ora il nostro unico obiettivo finale è quello di arrivare nelle prime quattro, ma è possibile che lo cambieremo: non è impossibile entrare in Champions League".

Infine, ancora una domanda su Massimo Moratti: "Rispetto la sua decisione, siamo ancora in buoni rapporti".