Inter, Thohir: "L'obiettivo resta l'Europa, ora sostegno a Mancini"

17:12 - Primo faccia a faccia tra Mancini e Thohir giovedì pomeriggio in un hotel nel centro di Milano. Temi affrontati: l'imminente derby ma anche di mercato e delle strategie in entrata e in uscita. Oggi assemblea dei soci, con la nomina del nuovo Cda. Al termine ha parlato il presidente nerazzurro: "L'obiettivo resta l'Europa, ora massimo sostegno a Mancini e alla squadra". Ritrovata sintonia con Moratti, che ha ricevuto un lungo applauso".

Ecco la nuova composizione del CdA: Erick Thohir, Handy Soetedjo, Michael Bolingbroke, Nicola Volpi, Grant Ferguson, Alberto Manzonetto, Carlo D'Urso, Gerardo Braggiotti. Resta dunque il 'morattiano' Manzonetto: a prendere i posti di Angelomario Moratti e Rinaldo Ghelfi sono Carlo D'Urso e Gerardo Braggiotti.



Al termine dell'assemblea dei soci conferenza stampa e parola al presidente Thohir. "Abbiamo completato il CdA rendendolo molto forte. E' importante che ci siano discussioni aperte con il Cda. Ogni decisione è stata presa in modo collettivo e negli ultimi giorni abbiamo fatto scelte non semplici, cambiando allenatore. L'obiettivo resta l'Europa, se sarà Champions ancora meglio. Noi siamo contenti di Mancini per la sua esperienza, per la sete di successo e per il carisma. Pensiamo sia in grado di raggiungere l'obiettivo in modo sostenibile. Abbiamo tre partite che ci aspettano, vogliamo prendere più punti possibili. La differenza con le prime non è elevata, è stato il momento giusto per cambiare. Diamo sostegno a Mancini e alla squadra, crediamo in questo progetto. Per il mercato ne parleremo con il mister: è importante capire con lui nel corso delle prossime partite cosa pensa della rosa. ma la squadra è buona e Mancini è d'accordo. Gli abbiamo spiegato la questione del fair play finanziario, gli abbiamo parlato della nostra strategia. Ha capito che la nostra gestione si basa su decisioni collettive che vengono prese per raggiungere l'Europa. A volte propongo certi giocatori e Piero me ne suggerisce altri. Nella gestione del club ci sono cambiamenti ma l'Inter è sempre la stessa".



Sul nome di Ernesto Pellegrini, che potrebbe entrare nel club: "Ho un ottimo rapporto con lui ma non abbiamo parlato di questo. Sono felice quando sento che qualcuno vuole sostenere l'Inter, è importante capire che l'Inter è una famiglia". Domenica importante appuntamento con il derby: "San Siro deve essere la nostra casa, quando giochiamo in trasferta la squadra è più rilassata, in casa si sente sotto pressione e questa cosa va cambiata. Contro il Milan non sarà una vera trasferta e i miei uomini mi dicono che ci saranno moltissimi interisti allo stadio per sostenerci. La Serie A non è facile, c'è molta tattica, ma l'Inter merita di tornare in testa e vogliamo fare punti in ogni partita". Sul cambio di Mazzarri: "Non c'è alcuna mancanza di rispetto nei suoi confronti, lo abbiamo sempre sostenuto". E infine sul contratto di Mancini: "Nessuna clausola"