Inter, Thohir ha perso la pazienza: ultimatum a Mancini

Così non si può. La pazienza è finita: o si reagisce, o si torna a far punti e si centra la qualificazione in Champions - o almeno ci si prova e si lotta da squadra - oppure "caro Mancini" tanti saluti e arrivederci. Progetto fallito, si cambia. Questo, si può immaginare, il compendio del discorso presidenziale all'indomani del ko contro la Juve: Thohir ha visto un'Inter senza costrutto, logica e carattere, e con un allenatore in panchina stralunato che, forse per la prima volta, non ha più intenzione di difendere urbi et orbi.



In gioco, insomma, c'è molto: il futuro immediato e quello prossimo. E nell'immediato anche la dignità: perché non è ammissibile vedere una squadra sciogliersi in questo modo davanti agli avversari. Lo Stadium ha fatto dunque da sparti-acque: da domenica sera c'è un prima e un dopo nel Mancini-bis sulla panchina nerazzurra. Ora, ha chiesto il presidente, la reazione deve essere chiara: la squadra trovi una sua identità, basta esperimenti che danno solo il senso di una gran confusione sotto il sole. Chiarezza tattica, dunque. Chiarezza nell'utilizzo dei giocatori. Serve un impianto solido che dia appartenza. In campionato, l'Inter deve affrontare ora Palermo, Bologna, Roma, Torino e Frosinone: le cinque giornate manciniane, insomma. Quelle che decideranno il suo futuro.



A parte, invece, la semifinale di ritorno di Coppa Italia di domani sera con la Juve: si riparte da un 3-0 che solo un miracolo sportivo in questo momento potrebbe ribaltare e, ad oggi, sulla fede prevale un sano e necessario realismo. Lottando, però, con dignità e carattere: il diktat presidenziale è stato chiaro.