Inter, Thohir: "Grazie ragazzi, che spirito combattivo"

Erick Thohir è dispiaciuto per la sconfitta maturata al San Paolo ma è orgoglioso della prova dei nerazzurri: "Voglio ringraziare Roberto Mancini e i giocatori: l'Inter ha dimostrato ai suoi tifosi che non perde il suo spirito combattivo. Questo è importante. Dispiace aver perso ma abbiamo fatto un grande secondo tempo a dimostrazione del nostro valore". Queste le parole del presidente dell'Inter, che ora è al secondo posto in classifica.