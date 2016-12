27 maggio 2016 17:41 Inter, Thohir: "Faremo una squadra ancora più forte" Il presidente nerazzurro: "Mancini? Ha fatto un buon lavoro"

A margine dell'inaugurazione del nuovo Inter Store nel centro di Milano, Erick Thohir è tornato a parlare della trattativa con Suning: "Stiamo cercando altri partner per fare il bene del club. Sta crescendo il calcio in estremo oriente e l'importante è trovare una partnership per formare un'Inter ancora più forte, ma non posso dire nulla fino a quando non si firma. Qualcosa succederà". E su Roberto Mancini, ha aggiunto: "Ha fatto un buon lavoro".





Thohir ha parlato anche di questa stagione: "Sarebbe stato perfetto andare in Champions, il processo di costruzione deve continuare sul piano sportivo ma anche su quello commerciale. Vogliamo costruire un gruppo competitivo in Italia e in Europa".