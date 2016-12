Inter, Thohir è a Milano: settimana accanto alla squadra

16:11 - Quella che si apre lunedì è una settimana decisiva in casa Inter. Dopo le tremende umiliazioni con Cagliari e Fiorentina, serve una scossa o Mazzarri rischia il posto. La squadra, in questi giorni, avrà anche il supporto del presidente Erick Thohir, che è sbarcato all'aeroporto di Malpensa, con un volo proveniente da Londra, pochi minuti dopo le 15. Il tycoon indonesiano spronerà il gruppo in vista del delicato posticipo di domenica con il Napoli.

Per Thohir è una settimana ricca di appuntamenti. Si recherà alla Pinetina per incontrare i giocatori, cercherà di spiegare che l'Inter ha bisogno di ripartire senza voltarsi troppo indietro. Bisognerà mettere da parte l'energia negativa, focalizzare l'attenzione sulla sfida di domenica, in cui l'accoglienza di San Siro potrebbe essere freddina (per usare un eufemismo) verso i nerazzurri e il loro allenatore. Thohir farà anche lo psicologo. Poi si soffermerà con lo stesso Mazzarri ed è in programma persino un colloquio con Massimo Moratti, per capire meglio cosa c'è alla base della crisi. Lunedì prossimo, infine, è prevista l'assemblea dei soci.