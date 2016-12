Inter, Thohir domenica in Cina: "Cedo la maggioranza per un club più forte"

ANCHE ZANETTI PARTE PER LA CINATra venerdì e sabato partiranno invece per la Cina (oltre ai membri dell'ufficio stampa) tutti gli altri dirigenti dell'Inter, da Bolongbroke a Gardini fino al vice-presidente Zanetti. Tutto pronto insomma per un nuovo passaggio 'epocale' benedetto dallo stesso Thohir: "L’Inter è in buone mani" ha raccontato il presidente nerazzurro. "Si è deciso di cedere la maggioranza per rendere il club più forte attraverso un partner strategico come il Suning, una realtà forte in Cina. Con Moratti abbiamo lavoro bene e abbiamo reso la società più forte. Abbiamo un management da top club europeo, una cosa che non tutti in Italia posseggono. L’obiettivo è quello di costruire un’Inter globale, ma che allo stesso tempo non perda i suoi sui valori, una società capace di calarsi in una realtà italiana che deve crescere per competere con gli altri campionati più importanti d’Europa".