Inter, Thohir: "De Boer ha bisogno di tempo"

Dal Mandarin Oriental Hotel di Giacarta, Erick Thohir ha parlato di Inter: "Frank de Boer ha avuto pochissimo tempo per lavorare nella preseason, per cui ha bisogno di tempo per adattarsi all'Italia e conoscere la squadra. Ma sono certo che i risultati arriveranno presto". E su Gabigol, ha aggiunto: "C'era la concorrenza di tantissimi altri club, ma lui ha scelto l'Inter. Lui è un giovane talento".