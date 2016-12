Inter, Thohir conferma: "Cerchiamo partners in Cina"

Le voci che parlavano di Thohir in cerca di investitori in Cina per la sua Inter sono diventate ufficiali. Lo ha ammesso lo stesso presidente nerazzurro prima di partire da Giacarta in direzione Milano: "Ho chiesto a Goldman Sachs di vagliare eventuali partner in Cina - ha dichiarato a Stock Exchange Indonesia -. E' un mercato dal potenziale enorme, si parla di 113 milioni di fans". Nei progetti una nuova Inter Academy.

In ballo ci sono le quote societarie di Massimo Moratti anche se l'ex patron non ha alcun obbligo di farsi da parte. Thohir però è molto attivo e ha individuato in quello cinese il mercato da puntare nei prossimi passi. "Il modello di riferimento è la Nba, hanno portato il loro campionato in Cina e hanno sviluppato un'intensa attività commerciale e di merchandising. In quel Paese c'è un potenziale di 113 milioni di fans, ecco perché ho chiesto a Goldman Sachs di fare qualche sondaggio".



Nelle attività in progetto per Thohir c'è anche la costruzione di nuove Inter Academy che possano affiancare quella già esistente a Shanghai.