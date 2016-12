Inter, Thohir chiama i tifosi: "San Siro sarà una bolgia"

18:32 - Una lettera speciale in occasione del derby. Erick Thohir, che domenica tornerà a San Siro per Inter-Milan, ha voluto scrivere a tutti i tifosi nerazzurri: "Per un attimo, prima che l'arbitro fischi l'inizio del match, ascoltate il boato del nostro stadio. So che sarà una bolgia. So che in sere come questa l'essere interisti conta ancora di più. Voglio vedere questo stadio nel suo massimo splendore, giocare partite affascinanti, vincere trofei".

Il testo integrale della lettera potrà essere letto nel MatchDay Programme distribuito a San Siro in occasione del derby. Eccone un breve estratto, pubblicato dal sito ufficiale del club nerazzurro.



"La città di Milano si ferma per questa bellissima partita, il mondo ci guarda. Milioni di tifosi in tutto il pianeta godranno dello spettacolo più affascinante che ci sia: il derby. È la quarta volta per me da presidente dell'Inter. E quando ho visto il mio primo Inter-Milan a San Siro sono rimasto senza fiato".



"Per un attimo, prima che l'arbitro fischi l'inizio del match, ascoltate il boato del nostro stadio. So che sarà una bolgia. So che in sere come questa l'essere interisti conta ancora di più. Ne sono sicuro, perché per me è così. Voglio vedere questo stadio nel suo massimo splendore, giocare partite affascinanti, vincere trofei. Con voi, per voi. Per noi".