Inter, Thohir: "Benvenuto Mancini. Mazzarri? E' stata una scelta difficile"

09:38 - E' stato Erick Thohir, attraverso il sito dell'Inter, a ufficializzare l'ingaggio di Roberto Mancini: "Quest'oggi ho preso la difficile decisione di sollevare dall'incarico Walter Mazzarri. E' stata una scelta difficile perché Mazzarri ha sempre sostenuto le scelte del club, lavorando instancabilmente e con grande altruismo per l'Inter. Sono felice di dare il bentornato a Roberto Mancini. La sua carriera all'Inter come altrove, parla per lui".

Ma prima il presidente nerazzurro si sofferma sull'addio di Mazzarri: "E' stata una decisione presa di comune accordo con tutto il management. E' stata una scelta difficile perché Mazzarri ha sempre sostenuto le scelte del club, lavorando instancabilmente e con grande altruismo per l'Inter, con passione e convinzione. Lo voglio sinceramente ringraziare per tutti gli sforzi profusi". Adesso è più facile proiettarsi nel futuro: "Il nostro obiettivo è quello di riportare l'Inter ad essere uno dei top club d'Europa - continua Thohir - ed è per questo che sono felice di dare il bentornato a Roberto Mancini. La sua carriera all'Inter come altrove, parla per lui. La sua esperienza internazionale, così come la sua voglia di successi, porterà la squadra a un livello più alto".

Roberto Mancini - fa sapere il club - sarà presentato alla stampa domani, sabato 15 novembre alle ore 14.00 al centro sportivo 'Angelo Moratti' di Appiano Gentile. Seguirà la sua prima seduta di allenamento con la squadra. La società gli dà il bentornato, e gli rivolge un grande in bocca al lupo per il suo lavoro.