Inter, Thohir abbraccia Pirelli: "Con loro per andare in Champions, Mancini resta"

Thohir ha presentato i termini dell'accordo con grande soddisfazione: "Sono 21 anni che Inter e Pirelli sono assieme. È una relazione nata come sponsorship, poi diventata partnership e trasformatasi in amicizia. È la sponsorizzazione più lunga della Serie A, una delle più lunghe in Europa e una delle più riconoscibili. Una vicinanza basata su comuni valori. Aziende italiane con profonde radici milanesi".



L'accordo con Pirelli - che rimarrà l'unico ed esclusivo sponsor sulla maglia nerazzurra, sempre con la Nike come fornitore ufficiale - significa una prosecuzione del "progetto" tanto caro a Thohir: "Siamo insieme perché stiamo ricostruendo, perché puntiamo alla Champions, perché vogliamo competere e raggiungere gli obiettivi. Se non ci riusciremo, non sarà la fine del mondo. L'importante è lavorare e costruire: se si costruisce, prima o poi raggiungeremo i nostri obiettivi".



Con Mancini, anche senza terzo posto? "Credo proprio di sì, perché c'è un contratto. Noi come management lo sosteniamo in tutti i modi, sappiamo che il motivo per il quale è è stato chiamato è per portarci in Champions League. I giocatori e lui devono dimostrare che siamo a quel livello. Quindi credo che rimarrà a prescindere dal terzo posto".