 Inter, Thohir a pranzo con Moratti: stadio, società e mercato

19:36 - Erick Thohir e Massimo Moratti insieme a pranzo per costruire il futuro dell'Inter. I due azionisti si sono incontrati per la prima volta faccia a faccia dopo le voci di un possibile ritorno dell'ex patron al vertice del club nerazzurro e hanno iniziato a pianificare le strategie societarie, parlando sia del futuro sia sportivo sia finanziario del club. Nel menù anche la fiducia a Mancini, le mosse di mercato e il futuro del Meazza.

Prima di cominciare a discutere, Moratti ha sgombrato il campo da ogni dubbio sulla sua presunta volontà di ricomprare il club, smentendo seccamente le indiscrezioni di stampa. Un atto dovuto, per iniziare col piede giusto l'incontro e ribadire la fiducia nel nuovo progetto nerazzurro. Poi i due hanno affrontato tutti gli altri temi in agenda. A partire dalla riconferma di Mancini, che gode della stima di entrambi e resterà alla guida della squadra anche la prossima stagione.



Per quanto riguarda il mercato, occorrerà confrontarsi prima col tecnico, ma i due azionisti sicuramente si sono consultati su alcuni nomi importanti come Yaya Touré, Dybala, Pedro e Darmian. Infine il discorso stadio, argomento non certo di secondo piano nelle strategie di Thohir. Il presidente nerazzurro incontrerà il sindaco Pisapia e l'ad del Milan Barbara Berlusconi per fare il punto della situazione. In ballo c'è il futuro del Meazza. Thohir vorrebbe trasformarlo nella casa dell'Inter.