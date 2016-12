23 luglio 2016 11:36 Inter, Thohir a Portland: faccia a faccia con Mancini Il presidente nerazzurro è arrivato in Oregon per incontrare il tecnico

Giornata importante per il futuro di Mancini all'Inter. Come promesso, Thohir è infatti sbarcato a Portland per un faccia a faccia con il tecnico e incontrare la squadra. Con l'allenatore da risolvere ci sono le incomprensioni sul mercato e la questione del rinnovo del contratto. Temi importanti, che potrebbero decidere le sorti del Mancio all'Inter in attesa di un confronto anche con i vertici del Suning.

L'impressione è che in Oregon si costruirà una parte importante dell'Inter del futuro. Lasciato finore in disparte, Mancini chiederà maggior peso sulle scelte dei rinforzi e vorrà capire anche le intenzioni della nuova proprietà in termini di investimenti e piani per il futuro. A partire dal suo di futuro, soprattutto. Sul tavolo delle trattative, infatti, c'è anche il rinnovo del contratto del tecnico nerazzurro. Mancini sembra intenzionato a chiedere un prolungamento, ma Thohir potrebbe decidere di prendere tempo, rimandando qualsiasi decisione a dicembre.