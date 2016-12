Inter, tentata truffa da finti intermediari di Etihad

I due truffatori, che si erano spacciati come intermediari di Etihad, nei mesi scorsi erano stati presentati all'Inter da Adriano Bacconi, ex consulente del club di Thohir e noto commentatore televisivo. Ai nerazzurri viene presentata un'offerta (ovviamente inventata) di 25 milioni di euro all'anno, ma presto la messinscena viene smascherata. Parallelamente, a Roma lo stesso Valerio Lattanzio provava a fingersi un intermediario dell'Inter per mettere le mani su un hotel vicino a Fiumicino, dove sarebbe dovuta venire alla luce l'università del calcio, diretta addirittura da Roberto Baggio. In realtà, invece, l'obiettivo era incassare una commissione sulla compravendita.



"Sono molto sereno, ho già chiarito la mia posizione alle autorità competenti e i fatti saranno chiariti a chiusura delle indagini. La risoluzione del mio contratto con l'Inter è completamente estranea a questa vicenda, sto semplicemente seguendo dei progetti ritenuti dalla società non compatibili", ha spiegato Bacconi.