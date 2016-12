Inter, tempo di rinnovi per Icardi, Brozovic e Medel

La prossima settimana, per l'Inter , sarà molto importante. Non solo per le sfide in programma ( Pescara , Juventus ed esordio in Europa League) ma anche per l'arrivo dei dirigenti Suning. La presenza a Milano dei cinesi sarà l'occasione per intavolare le trattative per il rinnovo dei contratti di Icardi , Brozovic e Medel . Yang Yang , vice direttore di Suning, ha tracciato la linea: "Sfrutteremo il marchio Inter per rilanciare il club".

Dopo i colpi Gabigol e Joao Mario e Candreva Suning manda altri segnali importanti ai tifosi dell'Inter. Yang Yang, vicedirettore del gruppo Suning, ha parlato ai microfoni di Radio Anch'io: “Ci sono diversi motivi per i quali abbiamo fatto questa scelta: abbiamo interesse per questo sport e vogliamo che ci sia attenzione in tutto il mondo, compresa l’Asia, per un club di grande prestigio come l’Inter. Pensiamo a grandi benefici per i nostri altri club e crediamo di poter sviluppare il calcio in Cina, in Asia e in tutto il mondo. L’Inter rientra nei piani di internazionalizzazione di Suning: vogliamo farci conoscere in Europa e in tutto il mondo. Il nostro marchio avrà sicuramente un grande ritorno da questa operazione”.



“Ovviamente abbiamo già fissato gli obiettivi -ha detto Yang Yang - Siamo fiduciosi, crediamo che l’Inter potrà andare bene sia in campionato sia in coppa. Il mercato estivo ha visto il nostro impegno ed il nostro interesse, abbiamo già esperienza nel settore da prima di questa acquisizione e crediamo di saper affrontare queste sfide. Il meccanismo Uefa è stato modificato e crediamo che sarà possibile ottenere un beneficio per il biennio 2017/2018.



Il dirigente di Suning ha detto la sua sugli investimenti “Per noi la nostra presenza nell’Inter è in un’ottica di lungo periodo quindi abbiamo interesse a continuare a investire per il miglioramento della squadra. Di sfide ce ne sono tante e dobbiamo seguire le regole europee, comunque per noi è un settore di grande importanza quindi per noi è un investimento molto importante e l’abbiamo preso molto sul serio. La risposta, comunque, nel breve tempo è sì. Ma ripeto che abbiamo prospettive a lungo termine per questa squadra”.



“L’Inter ha tanti tifosi e ha una grande storia con un valore intrinseco enorme - ha spiegato Yang Yang - che sfrutteremo per rilanciare il club anche a livello economico. Lo sport è un interesse primario del nostro gruppo già da un po’ di tempo. Abbiamo acquistato un canale sportivo online. Abbiamo acquisito anche una squadra di calcio cinese. Vogliamo promuovere l’attività sportiva in genere e in particolare il calcio. Vogliamo centrare i tanti obiettivi che ci siamo prefissi: quelli sportivi e quelli legati all’internazionalizzazione del nostro marchio. In Cina ci sarà grande interesse per il derby di Milano. Abbiamo numeri incredibili: dati alla mano il calcio in Cina, grazie a Inter e Milan, sta crescendo giorno dopo giorno. Il calcio in Italia ha potenzialità molto grandi, fa parte della cultura e della realtà italiana: per questo siamo felici di promuovere questo sport”.