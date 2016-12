Inter, Tapiro per Roberto Mancini dopo lo sfogo di Osvaldo

21:26 - La lite di Osvaldo con Icardi e la successiva punizione da parte dell'Inter, costa un Tapiro a Roberto Mancini. Valerio Staffelli ha, infatti, recapitato il prestigioso "riconoscimento" al tecnico nerazzurro che, da parte sua, non si è voluto molto sbilanciare sul futuro dell'attaccante (in uscita comunque dal club milanese): "Non so se andrà via", spiega Mancio. E Staffelli ha incalzato: "Lei Osvaldo lo vuole in squadra oppure no?", risposta: "In questo momento è li, si allena con noi, e vediamo quello che farà".