Inter: tanto carattere, ma il gioco non si vede

Era importante vincere e l' Inter ha centrato l'obiettivo. Mancini , però, dopo la prova di Bologna può sorridere fino a un certo punto. La squadra è solida, ma ogni tanto sbanda. Cambiano gli interpreti, ma il centrocampo continua a non convincere creando poco gioco. In attacco arrivano pochi palloni utili e Icardi al termine del match si è lamentato: lo dicono anche le statistiche. Questi i limiti mostrati dai nerazzurri in queste prime 10 giornate di campionato. Meglio guardare la classifica e la vetta: là davanti si sta bene e può risolvere molti problemi. Una posizione conquistata sicuramente grazie al carattere e alla cattiveria mostrata sotto porta, trasformate in rete le poche occasioni da gol. Quella del Dall'Ara , infatti, è stata la quinta vittoria stagionale per 1-0. Buone notizie anche da Icardi che si è sbloccato e da Ljajic . Il serbo ha sfruttato al meglio la sua chance e ora si candida per un posto da titolare nel big match contro la Roma. Proprio contro i giallorossi, i nerazzurri sono chiamati al cambio di marcia: un test per capire realmente le vere potenzialità di questa squadra.

LE STATISTICHE- Sesta vittoria stagionale per l'Inter, la quinta per 1-0.

- Ottava sconfitta in questo campionato per il Bologna: i rossoblu sono rimasti senza segnare in cinque di queste gare.

- Sette delle 10 partite dell'Inter in questo campionato sono terminate 0-0 all'intervallo.

- Mauro Icardi ha segnato tre gol nelle partite di Serie A giocate contro il Bologna con la maglia dell'Inter.

- Prima della rete contro il Bologna, Icardi non aveva segnato nei precedenti 348 minuti giocati in campionato.

- Settima espulsione in Serie A per Felipe Melo (94 presenze).

- L'Inter è già alla terza espulsione stagionale: in tutto lo scorso campionato raccolse cinque rossi.

- Il primo tiro nello specchio è arrivato al secondo minuto di recupero del primo tempo (Ljajic su punizione).