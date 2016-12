6 giugno 2016 10:01 Inter-Suning, Zhang: "Vogliamo riportare il club in alto" "Seguiremo la strada di Moratti con grandi campioni"

L'annuncio è arrivato a Nanchino: il 68,55% dell'Inter passa in mano al Suning Group per 270 milioni di euro. Grandi proclami per Zhang Jindong: "Vogliamo riportare il club in alto, faremo una squadra più forte. Seguiremo la strada tracciata da Moratti con grandi campioni. Mi sento nerazzurro da quando sono venuto a San Siro: forza Inter!". Soddisfatto anche Erick Thohir: "Una partnership vincente. La loro strategia è chiara e seria".



LA CONFERENZA STAMPAZanetti: "Un onore essere qui a rappresentare il mio club. Portiamo in dote la nostra grande storia e credo che il gruppo Suning abbia tutto per farci crescere. E' ora di far felice i tifo. L'obiettivo è costruire una squadra forte che possa arrivare in fondo in campionato e in Europa Leaguer per tornare in Champions League, la nostra casa".



La parola passa a Erick Thohir: "E' l'inizio di una partnership di successo. La strategia del Suning Group è chiara e seria. Il calcio sta crescendo in Cina. Questa partnership testimonia questi nostri valori fondanti. Accogliamo giocatori provenienti da ogni angolo del mondo. Insieme possiamo raggiungere nuovamente grandi traguardi, vogliamo tornare all'apice in Serie A e in Europa. Offro i miei omaggi al mio predecessore, Massimo Moratti, che non può essere qui con noi ma manda i propri saluti".



Inizia Zhang Jindong: "Per me è un piacere essere qui oggi con tutti voi. Il Suning Group è entrato nel calcio meno di un anno fa e ora è già arrivato ad acquisire parte dell'Inter, adesso facciamo parte di uno dei top club europei. Ho incontrato il presidente Erick Thohir e fin da subito c'è stata una grande sintonia, così è nato l'interesse per l'Inter. Sono stato in Italia e ho conosciuto anche Massimo Moratti che mi ha spinto a investire nell'Inter. Mi sono appassionato alla causa nerazzurra. Ringraziamo il presidente Thohir per aver scelto noi come partner, grazie per la fiducia. Ora vi spiego perché il Suning Group ha deciso di investire nell'Inter. Vogliamo diventare nei prossimi 5 anni una delle principali aziende nel mondo dello sport. Ci stiamo allargando per far crescere il Suning Group. Renderemo l'Inter magnifica. Vogliamo seguire l'idea di Moratti e prendere altri grandi giocatori. Vogliamo ricostruire il passato glorioso nerazzurro: il nostro ingresso in società garantirà un futuro più chiaro. Da quando sono stato a San Siro mi considero uno di voi, un nerazzurro. Quindi forza Inter".



Alla conferenza stampa presenti Thohir, Zanetti, Boingbroke, Williamson, Sum Weiming, Liu Tong, Ren Jun, Zhang Jindong e Gong Lei.



Si parte con un video con le immagini dell'Inter del triplete e dei grandi campioni che hanno vestito la maglia nerazzura con la musica di "Pazza Inter Amala".



SUL PROFILO WEIBO DI SUNING: 270 MILIONI PE IL 68,55%Sul profilo Weibo del Suning Group anche le cifre dell'affare. Per il 68,55% dell'Inter Zhang Jindong ha sborsato 270 milioni di euro al netto dei debiti.



Inter è cinese: a Suning Group il 68,55% 1 di 14 LaPresse LaPresse Inter è cinese: a Suning Group il 68,55% Brindisi, sorrisi e idee chiare per il futuro dell'Inter, a Nanchino, nella conferenza stampa in cui il presidente di Suning Group, Zhang Jindong, ha annunciato di aver acquisito il 68,55% del club nerazzurro per 270 milioni di euro. "Vogliamo riportare il club in alto, faremo una squadra più forte. Seguiremo la strada tracciata da Moratti con grandi campioni. Mi sento nerazzurro da quando sono venuto a San Siro: forza Inter!". Soddisfatto anche Erick Thohir, che resta momentaneamente presidente: "Una partnership vincente. La loro strategia è chiara e seria". 2 di 14 LaPresse LaPresse Inter è cinese: a Suning Group il 68,55% Brindisi, sorrisi e idee chiare per il futuro dell'Inter, a Nanchino, nella conferenza stampa in cui il presidente di Suning Group, Zhang Jindong, ha annunciato di aver acquisito il 68,55% del club nerazzurro per 270 milioni di euro. "Vogliamo riportare il club in alto, faremo una squadra più forte. Seguiremo la strada tracciata da Moratti con grandi campioni. Mi sento nerazzurro da quando sono venuto a San Siro: forza Inter!". Soddisfatto anche Erick Thohir, che resta momentaneamente presidente: "Una partnership vincente. La loro strategia è chiara e seria". 3 di 14 LaPresse LaPresse Inter è cinese: a Suning Group il 68,55% Brindisi, sorrisi e idee chiare per il futuro dell'Inter, a Nanchino, nella conferenza stampa in cui il presidente di Suning Group, Zhang Jindong, ha annunciato di aver acquisito il 68,55% del club nerazzurro per 270 milioni di euro. "Vogliamo riportare il club in alto, faremo una squadra più forte. Seguiremo la strada tracciata da Moratti con grandi campioni. Mi sento nerazzurro da quando sono venuto a San Siro: forza Inter!". Soddisfatto anche Erick Thohir, che resta momentaneamente presidente: "Una partnership vincente. La loro strategia è chiara e seria". 4 di 14 LaPresse LaPresse Inter è cinese: a Suning Group il 68,55% Brindisi, sorrisi e idee chiare per il futuro dell'Inter, a Nanchino, nella conferenza stampa in cui il presidente di Suning Group, Zhang Jindong, ha annunciato di aver acquisito il 68,55% del club nerazzurro per 270 milioni di euro. "Vogliamo riportare il club in alto, faremo una squadra più forte. Seguiremo la strada tracciata da Moratti con grandi campioni. Mi sento nerazzurro da quando sono venuto a San Siro: forza Inter!". Soddisfatto anche Erick Thohir, che resta momentaneamente presidente: "Una partnership vincente. La loro strategia è chiara e seria". 5 di 14 LaPresse LaPresse Inter è cinese: a Suning Group il 68,55% Brindisi, sorrisi e idee chiare per il futuro dell'Inter, a Nanchino, nella conferenza stampa in cui il presidente di Suning Group, Zhang Jindong, ha annunciato di aver acquisito il 68,55% del club nerazzurro per 270 milioni di euro. "Vogliamo riportare il club in alto, faremo una squadra più forte. Seguiremo la strada tracciata da Moratti con grandi campioni. Mi sento nerazzurro da quando sono venuto a San Siro: forza Inter!". Soddisfatto anche Erick Thohir, che resta momentaneamente presidente: "Una partnership vincente. La loro strategia è chiara e seria". 6 di 14 LaPresse LaPresse Inter è cinese: a Suning Group il 68,55% Brindisi, sorrisi e idee chiare per il futuro dell'Inter, a Nanchino, nella conferenza stampa in cui il presidente di Suning Group, Zhang Jindong, ha annunciato di aver acquisito il 68,55% del club nerazzurro per 270 milioni di euro. "Vogliamo riportare il club in alto, faremo una squadra più forte. Seguiremo la strada tracciata da Moratti con grandi campioni. Mi sento nerazzurro da quando sono venuto a San Siro: forza Inter!". Soddisfatto anche Erick Thohir, che resta momentaneamente presidente: "Una partnership vincente. La loro strategia è chiara e seria". 7 di 14 LaPresse LaPresse Inter è cinese: a Suning Group il 68,55% Brindisi, sorrisi e idee chiare per il futuro dell'Inter, a Nanchino, nella conferenza stampa in cui il presidente di Suning Group, Zhang Jindong, ha annunciato di aver acquisito il 68,55% del club nerazzurro per 270 milioni di euro. "Vogliamo riportare il club in alto, faremo una squadra più forte. Seguiremo la strada tracciata da Moratti con grandi campioni. Mi sento nerazzurro da quando sono venuto a San Siro: forza Inter!". Soddisfatto anche Erick Thohir, che resta momentaneamente presidente: "Una partnership vincente. La loro strategia è chiara e seria". 8 di 14 LaPresse LaPresse Inter è cinese: a Suning Group il 68,55% Brindisi, sorrisi e idee chiare per il futuro dell'Inter, a Nanchino, nella conferenza stampa in cui il presidente di Suning Group, Zhang Jindong, ha annunciato di aver acquisito il 68,55% del club nerazzurro per 270 milioni di euro. "Vogliamo riportare il club in alto, faremo una squadra più forte. Seguiremo la strada tracciata da Moratti con grandi campioni. Mi sento nerazzurro da quando sono venuto a San Siro: forza Inter!". Soddisfatto anche Erick Thohir, che resta momentaneamente presidente: "Una partnership vincente. La loro strategia è chiara e seria". 9 di 14 LaPresse LaPresse Inter è cinese: a Suning Group il 68,55% Brindisi, sorrisi e idee chiare per il futuro dell'Inter, a Nanchino, nella conferenza stampa in cui il presidente di Suning Group, Zhang Jindong, ha annunciato di aver acquisito il 68,55% del club nerazzurro per 270 milioni di euro. "Vogliamo riportare il club in alto, faremo una squadra più forte. Seguiremo la strada tracciata da Moratti con grandi campioni. Mi sento nerazzurro da quando sono venuto a San Siro: forza Inter!". Soddisfatto anche Erick Thohir, che resta momentaneamente presidente: "Una partnership vincente. La loro strategia è chiara e seria". 10 di 14 LaPresse LaPresse Inter è cinese: a Suning Group il 68,55% Brindisi, sorrisi e idee chiare per il futuro dell'Inter, a Nanchino, nella conferenza stampa in cui il presidente di Suning Group, Zhang Jindong, ha annunciato di aver acquisito il 68,55% del club nerazzurro per 270 milioni di euro. "Vogliamo riportare il club in alto, faremo una squadra più forte. Seguiremo la strada tracciata da Moratti con grandi campioni. Mi sento nerazzurro da quando sono venuto a San Siro: forza Inter!". Soddisfatto anche Erick Thohir, che resta momentaneamente presidente: "Una partnership vincente. La loro strategia è chiara e seria". 11 di 14 LaPresse LaPresse Inter è cinese: a Suning Group il 68,55% Brindisi, sorrisi e idee chiare per il futuro dell'Inter, a Nanchino, nella conferenza stampa in cui il presidente di Suning Group, Zhang Jindong, ha annunciato di aver acquisito il 68,55% del club nerazzurro per 270 milioni di euro. "Vogliamo riportare il club in alto, faremo una squadra più forte. Seguiremo la strada tracciata da Moratti con grandi campioni. Mi sento nerazzurro da quando sono venuto a San Siro: forza Inter!". Soddisfatto anche Erick Thohir, che resta momentaneamente presidente: "Una partnership vincente. La loro strategia è chiara e seria". 12 di 14 LaPresse LaPresse Inter è cinese: a Suning Group il 68,55% Brindisi, sorrisi e idee chiare per il futuro dell'Inter, a Nanchino, nella conferenza stampa in cui il presidente di Suning Group, Zhang Jindong, ha annunciato di aver acquisito il 68,55% del club nerazzurro per 270 milioni di euro. "Vogliamo riportare il club in alto, faremo una squadra più forte. Seguiremo la strada tracciata da Moratti con grandi campioni. Mi sento nerazzurro da quando sono venuto a San Siro: forza Inter!". Soddisfatto anche Erick Thohir, che resta momentaneamente presidente: "Una partnership vincente. La loro strategia è chiara e seria". 13 di 14 LaPresse LaPresse Inter è cinese: a Suning Group il 68,55% Brindisi, sorrisi e idee chiare per il futuro dell'Inter, a Nanchino, nella conferenza stampa in cui il presidente di Suning Group, Zhang Jindong, ha annunciato di aver acquisito il 68,55% del club nerazzurro per 270 milioni di euro. "Vogliamo riportare il club in alto, faremo una squadra più forte. Seguiremo la strada tracciata da Moratti con grandi campioni. Mi sento nerazzurro da quando sono venuto a San Siro: forza Inter!". Soddisfatto anche Erick Thohir, che resta momentaneamente presidente: "Una partnership vincente. La loro strategia è chiara e seria". 14 di 14 LaPresse LaPresse Inter è cinese: a Suning Group il 68,55% Brindisi, sorrisi e idee chiare per il futuro dell'Inter, a Nanchino, nella conferenza stampa in cui il presidente di Suning Group, Zhang Jindong, ha annunciato di aver acquisito il 68,55% del club nerazzurro per 270 milioni di euro. "Vogliamo riportare il club in alto, faremo una squadra più forte. Seguiremo la strada tracciata da Moratti con grandi campioni. Mi sento nerazzurro da quando sono venuto a San Siro: forza Inter!". Soddisfatto anche Erick Thohir, che resta momentaneamente presidente: "Una partnership vincente. La loro strategia è chiara e seria". leggi dopo slideshow ingrandisci