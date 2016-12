Inter, Suning vara il piano per il mercato di gennaio

Tutto il vertice societario nerazzurro riunito con la proprietà cinese. Zhang Jindong, all'indomani del successo contro la Fiorentina, ha presieduto il consueto summit settimanale (normalmente avviene in conference call) convocato a Milano a cui hanno preso parte anche il presidente Erick Thohir e tutti i dirigenti interisti. Un confronto - informa l'Ansa - chiamato a fare chiarezza su aspetti commerciali, sportivi e gestionali. Sul tavolo le risorse a disposizione per il mercato di gennaio, sessione in cui l'Inter è obbligata a sfoltire la rosa e a fare cassa per rispettare i paramentri del Fair Play Finanziario. Oggetto di discussioneanche la situazione dirigenziale, in cui il dg Giovanni Gardini e il ds Piero Ausilio sono ancora in scadenza di contratto, e gli sviluppi dopo l'uscita di Michael Bolingbroke e la nomina ad interim del Ceo Liu Jun.