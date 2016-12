Inter, Suning: Southampton e Atalanta crocevia decisivo anche per De Boer

Una partenza peggiore solo con Gasperini che, guarda caso, domenica sarà l'avversario di quest'Inter in crisi di risultati e identità. Ma ancor prima dell'Atalanta in campionato ci sarà il Southampton in Europa League: la settimana più delicata per Frank De Boer (ancor più di quella che dopo il Beer Sheva portò al match contro la Juve) sarà così scandita da due appuntamenti decisivi se non già esiziali per il suo futuro. Perché se il tecnico ieri ha tenuto a rapporto la squadra, il club ha poi tenuto a rapporto lui. Perché, al netto del caso Icardi, Suning attende ora da tutte le componenti nerazzurre una chiara reazione. Squadra e tecnico, tutti sotto i riflettori. Ugualmente imputati.



"Le qualità le avete, ora dovete metterle sul campo. Dovete crederci, dovete dimostrare quel che valete". Grosso modo questo il succo del discorso di De Boer ai suoi uomini. Un modo per pungalare l'orgoglio di buoni solisti che ancora non ragionano da squadra. Ma, questo il pensiero della proprietà, a trasformare un gruppo di buoni calciatori in un collettivo deve pensarci proprio il tecnico. E questo non è ancora successo e anziché avanzare c'è stata una netta regressione.



Il bonus Juve è dunque esaurito, con Southampton e Atalanta la reazione deve essere chiara. Sul piano del gioco, su quello caratteriale e, va da sè, nel risultato. L'Europa League conta, eccome, e la società non vuole collezionare altre brutte figure. Il campionato ancor di più - chiaramente - e c'è già tanto terreno - troppo - da recuperare. Il resto - partendo dalla sciagurata gestione del caso Icardi - sono ora chiacchiere a latere.