Inter, Suning Group conferma: "Interessati a cooperazione e investimenti"

Il Suning Group esce allo scoperto e conferma le voci di un suo interessamento sull'ingresso nel capitale sociale dell' Inter . Lo ha fatto con un comunicato ufficiale. "Suning Investment Holding Group e Suning Sports sono interessate ad una cooperazione strategica con l'Inter. Le due parti stanno esplorando le possibilità di un'ampia partnership per quel che riguarda l'ambito calcistico e lo sviluppo del calcio in Cina", si legge nella nota.

LA NOTA DEL SUNING GROUP"Suning Investment Holding Group e Suning Sports sono interessate ad una cooperazione strategica con l'Internazionale Milano Football Club. Le due parti stanno esplorando approfonditamente le possibilità di un'ampia partnership per quel che riguarda tutto l'ambito calcistico e lo sviluppo del calcio in Cina e non escludono la possibilità di investimenti reciproci. Dopo che saranno finalizzati i contenuti della cooperazione, questa sarà ufficializzata in Cina. Riteniamo che la cooperazione internazionale darà una spinta alla promozione della squadra del Suning a Milano, dell'Internazionale Milano e del calcio in Cina, che per noi è di grande importanza. La visita a Milano è stata di ottimo livello, speriamo che questo scambio con l'Inter, attraverso l'osservazione e l'apprendimento, possa migliorare la capacità operativa del gruppo Suning nel mondo del calcio al fine di promuovere lo sviluppo del calcio cinese".