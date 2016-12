Inter-Suning: domenica il passaggio di proprietà

Non lunedì, come si pensava inizialmente, ma addirittura domani. L'Inter diventerà cinese entro domenica, il tempo per le parti in causa di incontrarsi a Nanchino e mettere nero su bianco. Il gruppo Suning firmerà il passaggio di proprietà prima di ufficializzare l'accordo lunedì in una conferenza stampa in cui saranno svelati anche i dettagli dell'operazione. Presente anche Inter Channel, con il compito di comunicare l'esito dell'affare ai tifosi.