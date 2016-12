Inter-Stoccarda Kickers 4-3: doppietta di Palacio, esordio per Kondogbia

LA CRONACA DEL MATCH Partita dai due volti per l' Inter , che comincia con la migliore formazione e chiude il primo tempo sul 4-0. Mancini parte col 4-3-1-2, nel quale Hernanes agisce alle spalle della coppia Palacio-Icardi . Il tandem argentino si cerca, si trova e scambia a memoria, mentre i nerazzurri - complice una condizione atletica ovviamente non all'altezza - hanno qualche difficoltà a sfruttare le corsie laterali. Mancini dà spazio all'intera squadra a disposizione e nella ripresa riparte con nove novità - tra cui cinque giovanissimi - che inevitabilmente stravolgono gli equilibri. Lo Stoccarda Kickers , formazione che milita nella terza divisione tedesca, esce alla distanza e trova due delle tre reti negli ultimi cinque minuti, in situazioni che evidenziano una certa disattenzione della difesa nerazzurra. Per il neo acquisto Kondogbia , all'inizio in panchina, ci sono 26 minuti senza squilli né errori. Un esordio soft, in attesa della migliore condizione .

LA CRONACA DEL MATCH90' - Finisce la prima uscita stagionale dell'Inter! La squadra di Mancini supera 4-3 i tedeschi dello Stoccarda Kickers.

90' - Tris dei tedeschi! Ivan trova il gol con un destro all'angolino basso.

85' - Raddoppia lo Stoccarda Kicker! Fischer sorprende la difesa nerazzurra e supera per la seconda volta Carrizo

64' - Esordio per il neo acquisto Kondogbia, che entra al posto di Hernanes.

54' - Gol dello Stoccarda Kickers! Fischer ruba il tempo ad Andreolli e batte Carrizo di sinistro.

46' - Comincia il secondo tempo! Mancini rivoluziona la squadra, cambiando 9/11.



45' - Termina il primo tempo a Riscone: Inter in vantaggio per 4-0, Palacio protagonista con una doppietta e un assist.

42' - Altra grande parata di Handanovic, che sventa il tiro a botta sicura di Mendler.

29' - Poker dell'Inter! Clamoroso errore del portiere Muller, che regala la palla a Icardi: l'argentino non sbaglia col piatto destro.

28' - Nerazzurri vicinissimi al poker con Palacio, che colpisce la traversa dopo un perfetto servizio di Icardi.

25' Paratona di Handanovic, che col piede respinge la conclusione da pochi passi di Berko.

23' - Tris di Brozovic! Palacio ruba palla e pesca il croato da sinistra: destro all'angolino e 3-0 Inter.

10' - Raddoppio dell'Inter! Pregevole assist di Icardi per Palacio, che solo davanti al portiere non perdona.

8' - Stoccarda vicino al pareggio con Muller, che colpisce il palo con un destro dal limite dell'area.

3' - Inter in vantaggio! Azione personale di Palacio, che segna alla prima occasione con un destro a incrociare.

1' - Si parte! Comincia la prima partita stagionale dell'Inter. Shaqiri non va nemmeno in panchina per motivi di mercato, la sua cessione è sempre più vicina.