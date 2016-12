Inter, Stankovic: "Mancini resta? Non si sa mai..."

Roberto Mancini sulla panchina dell'Inter anche il prossimo anno? Per Thohir la conferma non sembra essere in discussione, ma Dejan Stankovic ha fatto scattare un piccolo d'allarme. Il club manager nerazzurro, in esclusiva a Premium Sport, si è lasciato scappare un "nella vita non si sa mai..." rispondendo alla domanda sul futuro dell'allenatore. Salvo poi specificare: "E' il nostro mister e ha sposato il progetto: crediamo in lui".

Stankovic ha anche parlato della squadra che è ancora in lotta per il terzo posto: "Finché c'è la matematica non molliamo. Non dipende da noi, sarà difficile, ma perché non crederci? Se giochiamo come contro la Roma tutto è possibile".



Perisic sta vivendo un buon momento: "Sono contento per lui, sta dimostrando il suo valore e può ancora migliorare". Ljajic, invece, continua tra alti e bassi: "Ci pensa Mancini a bacchettarlo. Io parlo molto con lui e cerco di dargli una mano e buoni consigli per crescere".



Jovetic ha deluso: "Rimane un grande giocatore e un talento. Mi dispiace per gli infortuni che lo hanno fermato, ma adesso tornerà dalla Nazionale e sono sicuro che ci potrà dare una mano in questo finale di campionato".