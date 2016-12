Inter, stagione finita per Mauro Icardi

Stagione finita con un turno di anticipo per Mauro Icardi . L'attaccante dell' Inter , uscito anzitempo dalla sfida vinta 2-1 contro l'Empoli, è stato sottoposto a un'ecografia che ha certificato la presenza di una lesione di primo grado al semitendinoso della coscia destra. "Icardi non sarà disponibile per la trasferta col Sassuolo" ha confermato l'Inter attraverso il profilo ufficiale Twitter. Mancini perde il suo bomber.

L'attaccante argentino chiude così una stagione complicata, la prima da capitano dell'Inter, con un bottino comunque di tutto rispetto che recita 16 gol in 33 partite di campionato, un gol ogni 156 minuti di gioco. Nonostante il rapporto con il tecnico non sia mai del tutto decollato, l'apporto in zona gol è stato fondamentale per il raggiungimento del quarto posto che significa Europa.