Inter, spogliatoio bollente: lite Mancini-Jovetic

Secondo la ricostruzione della Gazzetta, la giornata di domenica per i nerazzurri ha cominciato a girare nel verso sbagliato verso le 18.30, alla riunione tecnica della Pinetina. Mancini ha comunicato a Ljajic che non avrebbe giocato e il serbo non l'avrebbe presa bene. Tanto che quando la squadra arriva allo stadio, lui si sarebbe messo in fondo allo spogliatoio senza cambiarsi. Mancini lo avrebbe notato e ripreso duramente.



Anche il riscaldamento non è piaciuto al Mancio, che ha forse intravisto un clima troppo allegro e natalizio. Al rientro strigliata sia ai suoi collaboratori che alla squadra. Ma è dopo il brutto primo tempo che la situazione prende una brutta piega. Mancini è arrabbiatissimo con tutta la squadra e annuncia a Jovetic che non giocherà la ripresa. Poi va nel proprio spogliatoio. Dopo tre minuti torna in quello della squadra e comunica al montenegrino che invece rimarrà in campo. Sostituzione solo rimandata, visto che al 58' entra Ljajic.



Un cambio che Jo-Jo non prende bene e a fine match si sfoga con il tecnico. Tensione alle stelle e toni accesi, con il Mancio che lo invita a pensare a giocare, ma il giocatore che ribatte. Solo l'intervento di Ljajic e Guarin ha smorzato la polemica. Il serbo avrebbe preso Jovetic per allontanarlo e per consigliargli di smetterla, di abbassare i toni, mentre il colombiano si sarebbe schierato a difesa dell'allenatore.