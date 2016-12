Inter-Sparta Praga: Curva Nord vuota per protesta

L'Inter chiude la fallimentare esperienza in Europa League senza il supporto della Curva Nord. Contro lo Sparta Praga, i tifosi nerazzurri sono rimasti fuori dalla stadio di San Siro in segno di protesta per il cammino molto deludente della squadra sia nelle coppe che in campionato. Al loro posto al secondo anello verde uno striscione eloquente: "4 sconfitte in 5 partite... questo è quello che meritate per il vostro impegno indecoroso... vergognatevi!!!".