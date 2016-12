Inter, solo affaticamento per Kovacic. Distorsione al ginocchio per D'Ambrosio 

19:22 - Sollievo per Kovacic, preoccupazione per D'Ambrosio. Dall'infermeria nerazzurra arrivano notizie contrastanti: gli esami cui si è sottoposto il croato, uscito anzitempo durante la sfida con l'Azerbaigian, hanno dato esito negativo confermando la diagnosi di affaticamento all'adduttore della coscia sinistra. Brutta distorsione invece per D'Ambrosio durante l'allenamento: solo la risonanza magnetica chiarirà l'enttà del problema al ginocchio destro.

Per Kovacic la situazione resta dunque da valutare giorno per giorno in vista della sfida con il Napoli. Per Ranocchia invece nessun affaticamento come ventilato lunedì sera. Il capitano lo ha riferito di persona ai medici nerazzurri e sarà a disposizione regolarmente per la partita con il Napoli. Lo stesso vale per Medel, che ha perso due denti in nazionale contro il Perù. Hanno lavorato invece a parte gli infortunati Osvaldo, Jonathan e Campagnaro, con gli ultimi due sulla via del recupero, senza però ancora certezze.