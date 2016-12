Inter, si cambia: via Fassone, Zanetti all'area tecnica

Quella di Erick Thohir è una svolta importante. La decisione è stata già comunicata a Fassone, già di fatto considerato un ex dirigente dell'Inter. sarà così Bolingbroke il primo referente sportivo di Roberto Mancini : i due si cononosco già dai tempi di Manchester, seppure su opposte sponde. Il tecnico di Jesi era sulla panchina del City ; il dirigente lavorava allo United . Fassone ha lavorato, questa estate, a stretto contatto con Piero Ausilio sul mercato e aveva un accordo in scadenza nel 2016 con il club di corso Vittorio Emanuele. E Zanetti? L'ex capitano, e oggi vicepresidente, è l'uomo della dirigenza più vicino allo spogliatoio e, inoltre, può tornare in società anche Cordoba. Infine, mercoledì è atteso a Milano Thohir.

FASSONE, ADDIO UFFICIALEF.C. Internazionale Milano comunica che Marco Fassone non ricopre più il ruolo di Direttore Generale del Club. Il CEO Michael Bolingbroke ha dichiarato: "Vorremmo ringraziare Marco per il suo lavoro nei tre anni trascorsi all'Inter. Ha sempre fatto del suo meglio per la Società, gli auguriamo ogni successo per il futuro". Il Club nerazzurro attualmente occupa il primo posto in classifica in Serie A con nove punti raccolti nelle prime tre giornate, dopo una finestra di mercato in cui sono stati conclusi molti acquisti importanti per migliorare la composizione e la qualità della rosa per la stagione 2015/16.