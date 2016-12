Inter, Shaqiri: "Siamo più forti ma stavolta non sottovalutiamo il Celtic"

20:33 - "Abbiamo commesso un grande errore contro il Celtic ma non lo rifaremo in Italia". Così Shaqiri. Lo svizzero si prepara al ritorno dei 16esimi di Europa League a San Siro e avverte: "L'Inter è più forte ma all'andata abbiamo sottovalutato gli scozzesi: pensavamo che la partita fosse vinta e non abbiamo dato il rispetto dovuto al Celtic. Ora se andremo avanti di due, tre o anche quattro gol rimarremo focalizzati perché sono capaci di segnare".

"Hanno dimostrato di saper reagire ed essere sempre pericolosi" ha continuato Shaqiri parlando coi media britannici. "E' stato frustrante buttare via un vantaggio di due gol, ma Mancini ha tenuto a sottolineare con noi che il 3-3 non è un brutto risultato. Squadre come il Barcellona ci hanno perso a Celtic Park quindi quando pensi al pareggio forse non è così male. Segnare tre reti in trasferta è sempre una buona cosa. Lo sviluppo della gara può aver dato fiducia al Celtic, ha dato loro la forza e la convinzione di poter seganre contro di noi e sono sicuro che arriveranno in Italia con questa convinzione. Abbiamo molto rispetto per il Celtic, ma credo quello che credevo anche prima dell'andata, cioè che noi siamo molto superiori. Giocare di fronte ai nostri tifosi implica che non dobbiamo permetterci dei cali di concentrazione. Mi aspetto di andare avanti".