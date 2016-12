Inter, Shaqiri: "Con un paio di innesti torneremo ai fasti di un tempo"

16:24 - Tornare in Champions League il prima possibile. Questo è l'obiettivo di Xherdan Shaqiri con la maglia dell'Inter: "Dobbiamo riportare questa squadra ai fasti di un tempo - ha dichiarato lo svizzero in vista del derby -. Il primo passo è vincere contro il Milan per i nostri tifosi, poi con un paio di innesti al top colmeremmo il gap con le altre la prossima stagione". Non solo: "Ci serve uno scatto mentale per incutere timore agli avversari".

Per lo svizzero sarà il primo derby di Milano: "Abbiamo molta voglia di vincere e l'atmosfera sarà speciale con lo stadio pieno. Vogliamo vincere questo derby e regalare i tre punti ai nostri tifosi". Parole di circostanza che però non nascondono il campionato negativo dell'Inter: "Non è stata la stagione migliore - ha continuato Shaqiri -, ma il nostro obiettivo è tornare ai fasti di un tempo tornando in Champions League, la casa naturale dell'Inter. Io sono qui per fare la differenza, sono in un top club, ma ho sempre bisogno dei miei compagni".

L'attenzione però è tutta per il derby col Milan: "Cosa significa questa partita l'ho capito parlando coi compagni, la tensione sta salendo. Lo stadio sarà stracolmo e voglio godermi appieno l'atmosfera che ci sarà. E' un match importante e saremo concentrati al 100%". Per tornare ai fasti di un tempo, però, ci vorrà almeno un'altra stagione: "Servirà sia un passo avanti tecnico che uno mentale. Dovremo scendere in campo motivati, incutendo timore e rispetto all'avversario. Abbiamo buoni giocatori ma serve anche uno scatto mentale per tornare a essere una potenza. Dal punto di vista tecnico non so cosa ci manchi, credo che Mancini abbia già in mente come rinforzare la squadra per la prossima stagione e colmare il gap mostrato in certe partite. Un paio di nuovi innesti di livello di sicuro aiuterebbero".

Infine un bilancio dei primi mesi in nerazzurro e nel calcio italiano: "Naturalmente il calcio è diverso qui, ma non ho avuto problemi di ambientamento. Mi sento bene fisicamente e sto bene a Milano. Siamo fuori da tutto perché siamo mancati di condizione in alcune partite importanti, ma siamo circondati da persone competenti. Io titolare nel derby? Chiaramente me lo aspetto, ma decide Mancini".