Inter, serata di Gala: Icardi e Wanda sono "epici"

Risate, clima disteso. L'Inter si gode il primato in classifica. Durante la cena con gli sponsor, tenutasi a Villa Necchi, nel cuore di Milano, tutta la squadra ha mostrato di godere di ottima salute anche fuori dal terreno di gioco. Foto a volontà, tutte in formato #epicbrozo, scherzi e risate. La signora Icardi, Wanda Nara, non è passata inosservata, con un vestito mozzafiato.