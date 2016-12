Inter, senti Shaqiri: "Il Wolfsburg? I forti vogliono incontrare i forti"

14:02 - Shaqiri non ha paura e non si pone limiti. E' stato il grande acquisto di gennaio dell'Inter e con l'Inter vuole costruirsi una storia nuova, di successi, a partire dall'Europa League. "A questo punto della stagione - dice -, realisticamente si può puntare solamente all’Europa League. Facile non è, perché la concorrenza è forte e tanta. Il Wolfsburg? Io sono contento di affrontare loro: i forti sono contenti di affrontare i forti...".

Il che, manco a dirlo, inquadra il carattere, competitivo, di Shaq. "Contro di loro, quand’ero in Bundesliga, ho fatto buone partite - dice -: gol, assist e tante belle cose. Vivono un bel periodo, sono forti, tecnici. Ma ripeto: se elimini il Wolfsburg puoi andare a vincere l’Europa League". Certo è che anche il campionato non può essere mollato: “Vincere a Napoli non è affatto facile, squadra bella e importante. Però fare tre punti avrebbe un peso anche psicologico. Anche per l’idea di aver battuto una grande, sì. Bisogna giocare bene e crescere. Le carte per poter vincere ci sono tutte. Il terzo posto? Bisogna vincerle tutte e parlare poco...”. E tra le partite da vincere a tutti i costi c'è ovviamente il derby: “Non so cosa darei per vincerlo - ammette -. Conosco l’emozione di una partita del genere, ne ho sentito parlare e vincere sarebbe una bellissima sensazione. Ma preferisco prendere i 3 punti con un gol segnato dagli altri che segnare e non prenderli”.