22 luglio 2015 Inter, senti Kondogbia: "Scudetto? Ci proviamo" Il francese: "Felicissimo di essere qui, squadra con tanta qualità"

Goeffrey Kondogbia sempre più leader dell'Inter. In campo, dove nonostante una condizione fisica non ancora all'altezza è il faro del centrocampo, e fuori, con parole che esaltano l'ambiente nerazzurro. Intervistato dai tifosi nerazzurri, ai quali ha risposto su Facebook, il centrocampista francese non ha nascosto la sua voglia di vincere: "Scudetto? Non posso sbilanciarmi ora, la stagione è appena iniziata. Però la squadra ha le caratteristiche per poter arrivare al titolo, dobbiamo essere concentrati durante l'intera stagione. Ci proveremo".

ALL'INTER PER MANCINIL'accoglienza all'Inter è stata caldissima, e Kondogbia ha apprezzato: "Sono felice di questo, i tifosi mi hanno incitato e mi auguro che possa essere sempre così. Voglio ricambiare il loro affetto durante la stagione. Qui mi trovo benissimo, ci sono giocatori forti. La stagione è iniziata da poco e dobbiamo ancora trovare i giusti automatismi. Mi piace tutto, voglio integrarmi velocemente in questo gruppo". Poi la conferma della scelta nerazzurra grazie a Mancini: "Mi ha detto che questa opportunità sarebbe stata importante per la mia carriera. Ho scelto l'Inter anche per lui, ma ho sempre voluto giocare in Serie A. Credo sia la scelta migliore per crescere e con Mancini migliorerò ancora di più. Avere la sua fiducia è molto importante per me"