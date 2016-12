Inter, senti Brozovic: "Cinque acquisti e puntiamo allo scudetto"

13:19 - "Sono sicuro che il prossimo anno punteremo allo scudetto: con cinque nuovi acquisti saremo lì alla pari con le prime della classe". Parola di Marcelo Brozovic che, dal ritiro della nazionale croata, traccia la rotta che la sua Inter deve seguire per tornare già dalla stagione prossima a lottare per il titolo: "Spaventato? No, per nulla - afferma a La Gazzetta dello Sport -. Ho lavorato tanto per avere questa occasione, sono pronto a tutto".

Brozovic, arrivato a gennaio dalla Dinamo Zagabria, ha già dimostrato di essere giocatore vero nonostante l'età (classe '92) e guarda al futuro in nerazzurro con ottimismo. "Ho lavorato tanto per avere questa occasione, capita di avere momenti difficili ma ci rialzeremo e ci toglieremo delle soddisfazioni - dichiara il centrocampista, che sul suo ruolo non si fa troppi problemi -. Nella Croazia gioco davanti alla difesa nel 4-2-3-1 e lo preferisco, ma se Mancini mi utilizza da interno nel 4-3-3 non ci sono problemi, mi arricchisco". Proprio per il tecnico Brozo spende parole di stima: "E' uno dei top al mondo, l'Inter ha fatto la miglior scelta possibile - conclude -. Le discussioni con Kovacic? Nessun problema, Mateo resterà con noi".