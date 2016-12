Inter sconfitta anche contro il Real Madrid

IL TABELLINO

Tre sconfitte, zero gol fatti e cinque subiti. Numeri impietosi, dietro i quali bisogna scorgere le giuste preoccupazioni ma non dimenticando che il lavoro da fare non è dei più semplici e ancora lungo. L'Inter contro il Real Madrid è quella del primo Mancini, con il classico rombo nel quale spicca Kovacic vertice basso (sue le azioni e le verticalizzazioni migliori) mentre delude Hernanes dietro le punte che infatti, tranne qualche tentativo di Icardi, hanno poche occasioni di mettersi in mostra. Al contrario Handanovic deve vedersela contro Ronaldo e Bale: il primo si inserisce spesso nel fragile binario Montoya-Brozovic, il secondo salta Juan Jesus con facilità soprattutto quando Kondogbia (ottimo in fase di spinta) non lo aiuta in copertura. Il gol di Jesé completa il quadro con il solito errore individuale (questa volta di Murillo).