Inter, Santon in esclusiva: "Touré è fortissimo"

17:33 - Davide Santon consiglia Erick Thohir: "Yaya Touré è fortissimo, è fantastico, ha corsa, qualità ed è uno di quelli che decide le partite da solo". Il terzino dell'Inter, in esclusiva a Premium Sport, chiede anche dei rinforzi: "Serviranno due o tre acquisti, ma la squadra c'è. Dobbiamo solo ambientarci e giocare più tempo insieme". Sul presidente indonesiano: "Ci lascia tranquilli e non ci mette pressione".

L'Europa sempre essere un obiettivo impossibile: "E' lontana al momento in classifica, ma ci sono ancora tante partite. Dobbiamo affrontare le gare che restano come abbiamo fatto contro il Verona e il Milan e provare a vincere più partite". Santon è tornato a gennaio e fin qui la sua esperienza è stata positiva: "Non so che voto darmi, penso di aver dato la mia mano alla squadra, sono arrivato dopo un periodo di infortuni, di nove mesi. Non pensavo di giocare titolare e invece ho iniziato a giocare subito. Ovvio, sono sempre stato bene. Fisicamente sono calato un po', ma è anche normale dopo un po' di partite consecutive. Per ora però non ho ancora fatto niente per aiutare la squadra".