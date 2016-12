Inter, San Siro acclama Gabigol e lui esulta: "Ma che bello!"

Un passaggio no-look, una rabona sulla trequarti, un tiro deviato, uno stop millimetrico al limite dell'area avversaria. Pochi minuti in campo per Gabigol ma tanti, tantissimi applausi, da tutto il popolo interista: dall'acclamazione al suo ingresso in campo agli "ohhhh" che hanno accompagnato ogni sua giocata. Intendiamoci, Gabriel non ha fatto nulla di stratosferico contro la Lazio, ci ha messo però sicuramente tanta voglia e tanto entusiasmo e in una serata in cui tutto è filato per il meglio ai tifosi dell'Inter tanto è bastato.



Per una volta, almeno, il discorso mercato è così rimasto in secondo piano. E ha prevalso la gioia, in perfetto stile natalizio: "Ma che bello!", ha tweettato infatti il brasiliano, sottolineando così la sua soddisfazione. Che poi è in fondo anche quella di chi lo sta seguendo giorno dopo giorno, come Pioli: "Sta lavorando bene in allenamento - ha ripetuto il tecnico interista - ma vorrei vedere anche giocate più concrete".



Insomma, prima il giusto riconoscimento poi però anche un richiamo alla concretezza che sa di piccolo, benevolo, rimprovero. O forse solo un modo per stimolare un giocatore dalle potenzialità notevoli su cui ora si dovrà fare un'attenta valutazione: tenerlo e farlo crescere alla Pinetina oppure mandarlo in prestito in Italia? Materia per analisi attente e ragionate da farsi nei prossimi giorni. Lo hanno detto Ausilio, Pioli e l'agente Wangner Ribeiro.



Ora però, lasciamo a Gabi ciò che merita: un momento di giusta felicità. Se non altro, anche psicologicamente, ha dimostrato di essere forte.