Inter-Sampdoria, Montella: "Salviamoci con le prestazioni"

I blucerchiati non vincono dal derby contro il Genoa, sette giornate con soli due punti raccolti: "Siamo indietro rispetto agli obiettivi - ammette Montella in conferenza -, sarà una partita delicata perché anche l'Inter non è in un grande momento. Non possiamo permetterci di perdere anche se abbiamo raccolto meno di quanto seminato col gioco". A San Siro l'Inter sarà arrabbiata: "Loro dispongono di grandi giocatori, ma sono in linea con i loro obiettivi. Ci sarà Eder, ha fatto la sua scelta e da parte nostra c'è solo un ringraziamento per quanto fatto con noi".



Tra le maggiori difficoltà della Sampdoria c'è quella nel fare gol: "Il vero problema è che subiamo anche troppo, dobbiamo migliorare nel tiro in porta perché arriviamo spesso negli ultimi venti metri ma calciamo poco. Abbiamo dimostrato di avere giocatori con carattere, ma appena sbagliamo un disimpegno ci assale la paura. Dobbiamo giocare con coraggio per arrivare al nostro obiettivo e questo timore va cancellato".



Contro l'Inter un impegno delicato ma che Montella vuole affrontare a testa alta con i tanti ex: "Mi aspetto che alcuni di loro abbiano voglia di rivalsa. Ho la possibilità di scegliere, anche in attacco, e in base alla strategia che sceglierò ho già scelto chi giocherà. Affrontiamo l'Inter con tanta voglia di fare bene". A preoccupare, infatti, è la risalita del Frosinone: "Noi dobbiamo fare il nostro percorso a prescindere dagli altri. Non possiamo pensare che ci salveremo solo se gli altri perdono, ci dobbiamo salvare con le prestazioni".