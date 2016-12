Inter-Samp 1-0: Icardi, al 90' il rigore per Mazzarri

11:19 - Inter-Sampdoria 1-0. E a decidere è un calcio di rigore di Maurito Icardi, al 90'. Decisivo l'argentino dagli undici metri, proprio come a Cesena domenica. Per l'Inter tre punti che significano molto, dopo giorni carichi di tensioni. Per la Samp, la rabbia di un rigore contestato, fallo di Romagnoli su Kuzmanovic. Partita ricca di occasioni, errori di Palacio, traversa di Duncan. Si è infortunato Hernanes.

LA PARTITA

La bella realtà doriana, il momento-Inter indecifrabile quanto basta, Mihajlovic pretendente al trono di Mazzarri: ce n'è abbastanza per essere a San Siro, o davanti alla tivu, per godersi quella che promette di essere una notte di emozioni. E un'Inter subito pronta a entrare in partita, non molle e distratta com'è stata per troppe gare (le ultime), prende di petto il problema. E subito Palacio, al 3', ha la palla per rallegrare gli interisti, ma chissà cosa gli passa per la testa. Evita il tiro e serve un assist (sbagliato) a Icardi. L'occasione sfuma, Mazzarri -non solo lui- si dispera.

L'Inter c'è. I segnali di vita si sommano al 12' quando ancora Palacio, l'assist è di Hernanes, è a tu per tu col gol. Tiro poco convinto, Romero devia di piede, Mazzarri scruta l'orizzonte: quel che chiedeva, una partita così, intensa, lo ottiene. E' già qualcosa. La Sampdoria difende e, quando può, contrattacca. Il vigore di Duncan e Obiang a centrocampo e i movimenti di Okaka impongono all'Inter momenti di apprensione. Dopotutto, non ci si veste da splendida realtà di stagione solo così, per caso, e dopo otto gare senza macchia (sconfitte).

Dal predominio-Inter la gara si aggiusta verso un confronto alla pari. L'occasione di Vidic, colpo di testa al 23' molto centrale, anticipa un paio di brividi per Handanovic: uno lo procura Obiang, gran tiro al 26', un altro lo innesca Eder che scappa a Obi e semina il panico nelle retrovie nerazzurre.

L'Inter tiene il controllo del pallone, la Sampdoria quando parte lo fa ad alto ritmo e l'idea è che, all'improvviso, uno dei due portieri possa cadere. Ci prova Icardi al 39', con una mezza girata rasoterra che Romero devia. E ci prova soprattuto il doriano Duncan, giovane di proprietà-Inter, al 46', nell'unico minuto di recupero, con un siluro dai venti metri che colpisce la traversa. Si spegne così il primo tempo. Nessuna noia.

Ripresa e il segno alla rovescia di Palacio ricompare al 4', in un mezzo pasticcio della difesa-Samp. L'argentino calcia molle e fuori, a sei metri dal gol: disperarsi (per gli interisti) non è peccato. Poco oltre, la malasorte (permanente) che sovrasta l'Inter toglie dalla mischia Hernanes, fin lì protagonista: una smorfia, cause muscolari, e via. Dentro Kuzmanovic, e via a una decina di minuti pro-Samp: un tiro di Okaka e una punizione di Gabbiadini costringono Handanivic a esibire le sue doti.

E' più che Samp che Inter, in questa ripresa. Più possesso del campo e del gioco, per capire. Con difese attente, e "cattive", nel disporre le marcature e nell'uso di tutti i mezzi disponibili. Palacio e Icardi non hanno la marcia dei giorni migliori, tra l'altro. E lo si è ben capito fin qui. Un paio di intuizioni da attribuire a Palacio e Vidic, parte centrale di questa ripresa, sono un piccolo tesoro che l'Inter spreca, ma è troppo al 34' st l'errore di mira (ennesimo) del Trenza che manda fuori la terza, pulitissima, palla-gol della partita. Che diamine!

Il finale, in quanto a emozioni, è tremendo. Per tutti. I brividi attorno a Romero, diventano tali anche nell'area interista quando Handanovic devia sopra la traversa un gol fatto (autore Eder). Poi ecco la svolta al 44': Kuzmanovic è atterrato da Romagnoli, Russo prima nega poi assegna il rigore. Proteste a non finire, dagli undici metri c'è Maurito Icardi. Glaciale nel far gol. Come domanica a Cesena. L'eroe della serata è lui.





LE PAGELLE

Handanovic 7 - Due parate, ma sono quelle che servono: soprattutto quella al 42' st su Eder, a tre metri dalla linea di porta. Balzo d'istinto, prodigio autentico.

Vidic 6 - Rientrato al suo posto e osservato speciale dopo qualche gara sotto il tono che da lui ci si attende. Gioca con giudizio, guida Ranocchia e Juan Jesus, come si deve.

Medel 7 - Padrone del centrocampo interista, si sfianca in un lavoro totale e prezioso, spesso aggiungendosi alla difesa, visto che è lì che gioca in Nazionale.

Kovacic 6,5 - Quanto corre e quanto spreca del suo talento, correndo in lungo e largo, e ci pare troppo. Comunque, il talento non si discute. Se lo saprà disciplinare con corse mirate, diventerà quello che promette di essere.

Palacio 5 - In lite col gol, che sta diventando un'ossessione visto che ne sbaglia due-tre in maniera incredibile. Alla ricerca del miglior Trenza.

Icardi 7 - Un altro rigore da tre punti, come a Cesena. Se poi uno vuol guardare che cosa ha fatto in tutta la partita, fra cose buone e anche no, questo non conta dinanzi a un rigore all'ultimo minuto che significa aria vitale per l'Inter.

Romero 7 - Per superarlo, ci vuole un rigore. Le insidie le sventa in tutti i modi, con le mani e con i piedi.

Romagnoli 5 - L'ingenuità che costa il rigore, che i doriani contestano e Mihajlovic accetta perché c'è, è appunto una ingenuità giovanile. Quel colpo a Kuzmanovic, a che cosa serviva?

Duncan 6,5 - E' il voto alla traversa, parte alta, che coglie all'ultimo minuto del primo tempo: una quasi impresa, per lui che veste Samp ed è di proprietà Inter, e ha fisico e carattere e qualità.

Gabbiadini 5 - Fra Okaka e Eder che si danno da fare, c'è uno stranito Gabbiadini che gira molto al largo dall'evento che conta.

ILTABELLINO

INTER-SAMPDORIA 1-0

Inter (3-5-2): Handanovic 7; Ranocchia 6,5, Vidic 6, Juan Jesus 6,5; Obi 6 (33' st Mbaye 6), Hernanes 6,5 (7' st Kuzmanovic 6,5), Medel 7, Kovacic 6,5 (47' st Khrin sv), Dodò 6; Icardi 7, Palacio 5. A disp: Carrizo, Berni, Andreolli, Donkor, Camara, Puscas, Bonazzoli. All. Mazzarri 6,5

Sampdoria ((4-3-3): Romero 7; De Silvestri 6, Gastaldello 6 (18' st Regini 5,5), Romagnoli 5, Mesbah 6; Obiang 6,5 (45' st Rizzo sv), Palombo 6, Duncan 6,5 (27' st Soriano 6); Gabbiadini 5, Okaka 6,5, Eder 6. A disp: Da Costa, Massolo, Fornasier, Marchionni, Cacciatore, Sansone, Bergessio, Fedato, Wszolek. All. Mihajlovic 6,5

Arbitro: Russo

Marcatori: 45' st Icardi (rig)

Ammoniti: Kovacic, Medel (I), Gastaldello, Palombo (S)

Espulsi: --

Note: --