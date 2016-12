Inter-Roma 1-0, Mancini: "Super partita. Icardi fuori per scelta tecnica"

Vittoria di misura contro la Roma e primato in classifica per l' Inter , senza Mauro Icardi : "Ho pensato di giocare senza dare punti di riferimento, è stata una scelta tecnica e lui non ha avuto da ridire. Abbiamo fatto una partita super - ha commentato Mancini - e abbiamo concesso pochissimo alla Roma". Davanti a tutti si torna a parlare di scudetto: "Ci sono cinque squadre in un punto, sarà un torneo lungo e difficile".

"I giocatori hanno fatto una grande partita, sono stati bravi a concedere pochissimo alla Roma e ai loro giocatori che sono molto tecnici - ha commentato Mancini a Premium Sport -. Icardi in panchina? E' una scelta tecnica, non ha detto niente di sbagliato. Non volevamo dare punti di riferimento. Abbiamo dei giocatori così e a volte possiamo giocare in questo modo, altre volte invece avremo bisogno di un centravanti. Handanovic è l'uomo in più di questa squadra? Ha fatto quello che deve fare un portiere, ha parato ed è stato bravissimo come a Bologna. Noi sappiamo che è un grande portiere. Scudetto? Siamo solo all'undicesima giornata e ci sono 5 squadre in un punto, il campionato è ancora lungo sarà difficilissimo per tutti. La scelta di D'Ambrosio e Nagatomo titolari? Avevamo bisogno di due giocatori veloci, forti nel contrastare i loro esterni. Sono stati molto bravi tutti e due".



Il tecnico ha poi saltato la conferenza stampa per un impegno personale mandando il vice Silvinho davanti ai giornalisti.