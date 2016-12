Inter-Roma 1-0, Garcia: "Sconfitta immeritata"

La sconfitta in casa dell'Inter è costata la vetta della classifica alla Roma : "Mi sembra un ko immeritato - ha commentato Garcia a fine gara -. Abbiamo fatto una buonissima partita, ma è mancata cattiveria davanti. Se Handanovic è stato il migliore in campo vorrà dire qualcosa". Un po' in ombra Dzeko: "Edin ha bisogno di giocare per tornare in forma e noi dobbiamo migliorare nei cross. Oggi non siamo stati efficaci davanti".

"Guardo la partita in generale e mi sembra una sconfitta immeritata. Non abbiamo fatto una grande gara ma una buonissima partita si. Ci è mancata cattiveria sotto porta ma se giocheremo così in futuro vinceremo tante partite. Handanovic è stato il migliore in campo questa sera e questo dato vuol dire tutto. Dzeko ancora in difficoltà? Lui ha bisogno di giocare per ritrovare l'accelerazione sui primi metri e la forma migliore. Non solo lui ma anche gli altri che hanno avuto le occasioni non hanno avuto cattiveria ed efficacia. Nel primo tempo è stato troppo isolato, lui è molto forte sulle palle alte ma dovevamo avere anche altre alternative di gioco. Errore sul gol di Medel? Si dovevamo fare meglio in quell'occasione, sapevamo che loro hanno grandi tiratori dalla distanza anche se ha fatto gol non uno specialista. Questa squadra è da Scudetto? Non importa questa cosa, la Roma può fare bene e ha fatto bene anche contro l'Inter. L'unica differenza con le altre gare è che oggi non abbiamo segnato. Abbiamo perso due partite, qui e contro la Sampdoria ma stasera secondo me abbiamo fatto anche meglio rispetto a Genova".