Inter, risentimento muscolare per Icardi

Mauro Icardi è in serio dubbio per il match contro il Carpi . L'attaccante argentino, uscito dopo 15' contro l'Atalanta, si è sottoposto a ecografia che ha confermato il risentimento muscolare alla coscia destra. Esami anche per Marcelo Brozovic , che hanno evidenziato una distorsione alla caviglia destra. I due giocatori saranno monitorati per l'intera settimana, ma è difficile che Mancini li rischi con il derby dopo la pausa per le Nazionali.

Gli esami hanno confermato il risentimento muscolare per Mauro Icardi. Nulla di grave, per fortuna dei nerazzurri, ma un problema che difficilmente gli permetterà di giocare domenica contro il Carpi. Il Mancio, che in attacco (in attesa degli arrivi di Perisic e/o Lavezzi) ha gli uomini contati, difficilmente rischierà il suo bomber, con il derby a metà settembre dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Troppo alta la possibilità di una ricaduta, che potrebbe causare uno stop ben più lungo.



Contro la neopromossa difficile vedere in campo anche Marcelo Brozovic, che ha rimediato una distorsione alla caviglia destra. L'arto è molto gonfio ed è inutile correre inutili rischi.