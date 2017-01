Inter, rimonta da urlo: la Champions non è più un miraggio

Venticinque punti in 10 giornate e la Champions da miraggio a traguardo possibile. Questa è l'Inter di Pioli. Dal suo arrivo sulla panchina nerazzurra il tecnico emiliano ha fatto miracoli: una classifica ribaltata e una squadra in tutto e per tutto. Non solo Icardi ma un gruppo che ha un obiettivo comune. Dalla sconfitta con il Napoli alla 15.a giornata e il decimo posto a quota 21 alla quarta piazza attuale ed esattamente il doppio dei punti.