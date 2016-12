Inter, ridotta la squalifica di Kondogbia: disponibile per la Juve

Il ricorso dell'Inter in merito alla squalifica di Geoffrey Kondogbia è stato accolto e di conseguenza le due giornate di stop inflitte al centrocampista francese in seguito all'espulsione avventuta al termine della partita del Franchi contro la Fiorentina si sono ridotte a una soltanto. Tradotto, scontato lo stop contro la Samp, Kondo torna disponibile per il match dello Stadium contro la Juve. Un problema in meno per Mancini che già deve rinunciare, a centrocampo, a Brozovic.