Inter, respinto il ricorso per Juan Jesus: restano tre turni di stop

11:00 - Niente da fare per Juan Jesus, che resta indisponibile per le prossime tre partite di campionato dell'Inter (contro Empoli, Torino e Sassuolo). La Corte sportiva d'appello, infatti, ha respinto il ricorso del club nerazzurro contro le tre giornate di squalifica inflitte dal Giudice sportivo al difensore brasiliano, reo di aver colpito Chiellini con una gomitata nel corso di Juventus-Inter dello scorso 6 gennaio.

Subito dopo la conferma dei tre turni di squalifica, Juan Jesus si è sfogato con un messaggio pubblicato sul proprio profilo di Facebook. Il difensore si proclama innocente e attacca Chiellini: "Il mio colpo è stato involontario. Chiellini è un pessimo esempio di sportività, è triste vederlo chiedere la mia squalifica".



JUAN JESUS ATTACCA CHIELLINI SU FACEBOOK

"Amici interisti, tifosi di tutte le squadre Vorrei scrivere per dire alcune cose riguardo alla conferma delle 3 giornate di squalifica che devo scontare per via dello scontro di gioco a Torino del 6 gennaio. Ho aspettato qualche giorno prima di esprimermi per rispetto del lavoro di chi doveva giudicare e per osservare le cose con maggiore lucidità.



Innanzitutto chiedo scusa se il mio gesto, assolutamente involontario, ha colpito qualcuno per la sua forza. L'ho chiarito anche ad avvocati e giudici. Stavo guardando la palla che era in arrivo dal calcio d'angolo e volevo proteggermi dai blocchi. Nemmeno ho visto quel difensore della Juve arrivare. Guardate le immagini, non tolgo lo sguardo dal pallone. Come posso colpire un avversario senza guardarlo? Per questo mi aspettavo una decisione diversa soprattutto notando in questi stessi giorni altri gesti molto più gravi del mio che hanno peró ricevuto la medesima sanzione. Questo non è giusto.



Seconda cosa. Chiedo scusa ai miei compagni e ai tifosi dell'Inter. Quello che mi fa più male è sapere che non potró essere con loro nelle prossime partite. Lasciarli in questo momento mi addolora oltre ogni turno di squalifica.



Per ultima una considerazione doverosa. Ho già spiegato che non volevo colpire apposta il mio avversario. E l'ho detto al fischio finale anche a lui. Uno che poi ha sempre ripetuto nella sua carriera: quello che succede in campo resta in campo. Ecco, vederlo andare in televisione a "chiedere" la mia squalifica, la punizione per un collega, mi ha veramente rattristato. Sentirlo "chiamare" il Giudice (per vedere se squalificava anche me come lui in passato) penso rappresenti un pessimo esempio di sportività, classe, STILE. Un gesto peggiore anche di una gomitata VERA. E per questo lo ringrazio. Oggi sono più interista che mai".

E' stato invece parzialmente accolto il ricorso del Genoa contro la sanzione di 30mila euro (con diffida), inflitta dopo la gara con la Roma del 14 dicembre 2014. L'ammenda resta, ma è rideterminata in 20mila euro.