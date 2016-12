Inter, Recoba in sede: "Bellissimo sentire l'affetto del popolo nerazzurro"

Visita speciale oggi nella sede dell'Inter, che ha riabbracciato un grande ex, Alvaro Recoba, ospite di Inter Forever. Il "Chino", in vacanza a Milano con la sua famiglia, dopo aver calcato di nuovo il prato del "Meazza" in occasione del derby col Milan, ha fatto tappa in corso Vittorio Emanuele II. Strette di mano, sorrisi e qualche foto insieme a vecchi amici, prima di lanciare un messaggio ai tifosi: "Mi ha fatto piacere tornare a Milano dopo tanto tempo" riporta il sito nerazzurro. "Domenica scorsa non mi aspettavo tutto quel calore allo stadio. Mi sono emozionato perché non venivo qui da diversi anni. Sentire l'affetto della gente è stato bellissimo, vi ringrazio tutti".