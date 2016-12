Inter-Real Salt Lake 2-1: Jovetic in gol di tacco

Prima vittoria stagionale per l' Inter al terzo tentativo. In amichevole i nerazzurri hanno battuto 2-1 il Real Salt Lake grazie a uno spettacolare gol di tacco di Jovetic nel recupero. Buonissima la prestazione del montenegrino, entrato nella ripresa, che ha preso anche un palo con un bel pallonetto. Da applausi anche la rete di D'Ambrosio al volo, su calcio d'angolo di Erkin, che ha pareggiato il vantaggio dei padroni di casa firmato da Allen.

Dal Rio Tinto Stadium, davanti a 14mila spettatori, sono arrivate buone indicazioni per Mancini. Il tecnico nerazzurro in avvio ha schierato un 4-4-2 con Icardi e Palacio davanti. Sulle fasce Erkin e Biabiany supportati da Melo e Kondogbia, mentre a difendere Handanovic è toccato a D'Ambrosio, Ranocchia, Miranda e Ansaldi. Buona partenza con Icardi e Melo vicini al gol prima della rete, al 17', dei padroni di casa con un tocco sotto porta di Allen dopo un calcio d'angolo. Ottima la reazione dei nerazzurri prima con il solito Icardi, poi con la volèe di sinistro di D'Ambrosio per il meritato pari.



Nella ripresa è Jovetic show subentrato a Icardi. Prima l'errore a pochi metri dalla porta al minuto 73, poi il pallonetto che va a stamparsi sul palo e infine, in pieno recupero, il gol della vittoria. Colpo di tacco e palla sotto le gambe del portiere.