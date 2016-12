Inter, Ranocchia: "Non firmo per il terzo posto"

"Non firmo il terzo posto, firmo per vincere contro Cagliari, in Coppa, con la Fiorentina. Firmo per vincerle tutte. Poi alla fine faremo i conti. Abbiamo fame e tutte le qualità per fare bene". C'era Ranocchia e non Mazzarri in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Inter contro Zeman a San Siro. "Ma firmerei un contratto a vita", quello sì", ha aggiunto il capitano nerazzurro, che ha annunciato il rinnovo tra una decina di giorni.